SARONNO – I preparativi nel corso della giornata avevano suscitato molta curiosità e neppure l’acquazzone con grandine alle 20 hanno fermato la voglia di musica ed eventi dei saronnesi.

L’evento organizzato dal locale Pi Greco, fulcro della movida saronnese, che festeggia oggi il proprio compleanno è stato un successo. Malgrado il maltempo sono tanti i gruppi di amici e i residenti che si sono presentati per assistere al concerto dei Sottotoni il primo in piazza Libertà dopo anni.

Grande curiosità e apprezzamenti non solo per la band scelta ma anche per il ritorno della musica nel cuore di Saronno. Sorpresa da parte di alcuni dei presenti per la scelta di utilizzare generatori per la necessaria fornitura.

Fin dalla sua nascita nel 2013, l’obiettivo di Pi Greco cafè è stato quello di creare un luogo in cui i giovani di Saronno potessero ritrovare il piacere di vivere la città, in tranquillità e sicurezza. Dunque non un semplice bar, ma un luogo in cui poter esprimere la propria personalità e dar luce a nuovi nomi del panorama musicale contemporaneo: dalla musica italiana anni ’80, passando dal regaetton , al rap, al commerciale fino ad arrivare alla musica elettronica.

Dopo dieci anni di attività, oggi il Pi Greco Cafè rappresenta un punto di riferimento della night life per la città di Saronno e paesi limitrofi, creando momenti di convivialità, puntando così alla rinascita della movida notturna nel centro di Saronno.

