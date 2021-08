Chiusura Gianetti: vanno avanti le iniziative solidali al presidio

CERUANO LAGHETTO – “Grazie di cuore a Rosanna, Michele, Gianni e a tutti gli amici che ci sono stati vicini concretamente, preparando un’ottima cena pugliese, sotto una bellissima luna, a base di “bruschette con pane della Murgia” e “maccaruni cacio e cinghiale” per i lavoratori di Gianetti Ruote in presidio e per le loro famiglie. Non molliamo, finché ci sarà una soluzione positiva per il lavoro e la dignità delle persone e di questo nostro territorio! La solidarietà non va in vacanza!”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, dal presidio della Gianetti ruote.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo. QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA 21082021