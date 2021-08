SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sui cantieri in corso in città. Gli operai sono tornati al lavoro nella giornata di lunedì 23 agosto visti i tanti interventi programmati per il periodo estivo con un investimento 400 mila euro stanziato dall’assessorato ai lavori pubblici guidato da Novella Ciceroni. Tra i cantieri in corso anche quello per riqualificare la fontana in via Primo Maggio.

Verranno ultimati oggi i lavori di asfaltatura di via Primo Maggio e da domani 26 agosto l’intervento di manutenzione stradale programmato dall’Amministrazione comunale per l’estate in corso si sposterà in via San Giuseppe.

Il cantiere interesserà il tratto tra via Don Guanella e la rotatoria: per la durata dei lavori, che si prolungheranno al massimo una settimana, si prevede traffico difficoltoso nelle vie interessate e in quelle adiacenti, con possibili chiusure temporanee.

Per la foto si ringrazia il nostro lettore che mostra il cantiere in corso in via Primo Maggio proprio in questi giorni.