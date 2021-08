LAZZATE – “A malincuore rinunciamo all’edizione 2021 della Sagra della patata”. Così gli organizzatori dell’appuntamento che rientra nelel tradizioni di Lazzate.

“Dopo il buonsuccesso della kermesse estiva che quest’anno ha assunto il nome di Lazzatestate, l’Amministrazione civica – scrivono dal Comune – comunica che la Sagra della patata quest’anno non si terrà- La sedicesima sagra era stata inizialmente prevista dal 23 al 26 settembre, ed è rinviata di un anno, in attesa di momenti migliori sul piano sanitario, per l’emergenza coronavirus”.

Dice il sindaco, Loredana Pizzi: “E’ un appuntamento per noi prezioso ed importante. Con la proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 dicembre, unita alle nuove misure di contenimento della diffusione del virus previste a livello nazionale, non ci è possibile di fatto assicurare e fare rispetare tutte le regole contenute nel decreto legge. Evitare assembramenti in occasioni come una sagra diventa pressochè impossibile”.

(foto: immagine d una precedente edizione della Sagra della patata)

27082021