SARONNO – Un nastro blu per unire idealmente la piazza di Saronno alla città di Kabul e all’intero Afghanistan per sostenere giovani, donne, ragazze e bambine nel difficile momento che stanno attraversando.

E’ l’iniziativa che organizza sabato 28 agosto alle 17 Quattro passi di pace l’associazione che riunisce diversi sodalizi saronnesi da sempre in prima linea sul tema dei diritti civili e della solidarietà.

“Le donne e le bambini afghane sono di nuovo schiave, private dei diritti e di libertà – spiegano gli organizzatori saronnesi – Coraggiose, nelle strade di Kabul gridano: le donne afghane esistono e chiedono: sostene la nostra voce, non ci fate sparire; mondo riesci a sentirci? Non possiamo far finta che tutto questo non stia succedendo! Sono lì, sono così vicine, ancora visibili, prima che un drappo blu le nasconda”.

Per questo l’associazione ha aderito alla marcia globale di “The economy of Francesco”. L’appuntamento a Saronno è sabato 28 agosto alle 17 in piazza San Francesco dove i presenti si “uniranno con un nastro blu”.

“Nelle mani e alle finestre delle case mettiamo un drappo blu, come quello che le vuole nascondere – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa a livello globale – ripeteremo la marcia ogni sabato, fino a quando sarà necessario. Indossiamo da subito, ogni giorno, un pezzo di stoffa blu per dire alle donne afgane: siamo con voi, vi vediamo, vi sentiamo”.

Quattro Passi di Pace, realizzatrice di questo progetto, è una rete di associazioni che si pone come fine quello di diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà, operando in varie forme nel campo del volontariato sociale a Saronno già dal 2014. Nel dettaglio fanno parte del gruppo Acli, Agesci Saronno I, Anpi Saronno, Associazione Auser Volontariato Saronno, Asvap4, AVULSS, GIVIS, Gruppo Alice, Il Sole Onlus, Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri, Associazione Culturale “Il Pozzo” di Rovellasca, Centro di Incontro, Masci, Associazione di Promozione Sociale “Gianni Ballerio”, Associazione Multietnica “Oasi” di Rho, Commissione Carità-Missione e Migranti, Emergency Gruppo di Saronno, Giovani Musulmani d’Italia-Saronno, Il Centro Culturale Islamico di Saronno Italia, Il Sandalo Equosolidale, Intrecci scs Onlus, Legambiente Saronno, L’Isola che non c’è, Pastorale Migranti Zona IV, Semplice Terra.