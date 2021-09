SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese, la scorsa notte alle 0.25, nella centralissima piazza Libertà di Saronno. A dare l’allarme alcuni passanti, che avevano notato una persona in difficoltà. I soccorritori hanno trovato un uomo di 58 anni che stava male: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, aveva bevuto troppo.

La decisione è stata infine quella di trasferirlo all’ospedale di piazza Borella a Saronno, per gli accertamenti del caso. Si è comunque presto ripreso e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Ennesimo caso di intossicazione etilica che si verifica a Saronno, ed in particolare nella zona centrale, nel corso dell’estate.

Oggi alle 10.50 a Rovellasca per una caduta accidentale in via Roma l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorrere una donna di 49 anni. Ha riportato solo lievi contusioni ed è stata medicata all’ospedale di Saronno, non è apparsa in gravi condizioni.

(foto archivio: ambulanza della Cri in centro a Saronno)

