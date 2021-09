SOLARO – Entra nel vivo la redazione della nuova variante al Pgt, strumento urbanistico che presenta le linee guida per la gestione del territorio da parte del Comune e dei privati. È ora disponibile per tutti gli utilizzi il nuovo sito pgtsolaro.altervista.org (con banner d’invito presente anche sulla home page del sito del Comune) per conoscere il Nuovo Documento di Piano e le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. Il portale è sviluppato da Centro Studi Pim, l’agenzia che sta accompagnando il Comune nel percorso.

Nel redigere una variazione al piano, oltre alla riconfigurazione strutturale del Pgt vigente, che verrà attuata attraverso un nuovo impianto documentale e normativo, uno degli obiettivi prioritari sarà quello di garantire la semplificazione e l’incentivazione all’attuazione delle previsioni. Tutti i materiali prodotti durante il processo di redazione della Variante generale al Pgt verranno pubblicati progressivamente sul nuovo sito, insieme agli atti ufficiali del procedimento avviato.

Durante la redazione della variante al Pgt saranno pubblicati pratici questionari partecipativi, nei quali i cittadini potranno evidenziare criticità e necessità del paese. I questionari toccano i temi della mobilità, del commercio, dei servizi e del sistema ambientale. Saranno inoltre organizzati, compatibilmente con le norme in vigore, eventi e tavoli tematici finalizzati a garantire la partecipazione dei cittadini al processo di realizzazione della variante.

Dice Maurizio Castelnovo, assessore comunale all’Urbanistica: “Con la variante puntiamo a far emergere in pieno tutte le potenzialità della nostra Solaro sia a livello interno ma in particolar modo a livello metropolitano. Con lo strumento del quale ci stiamo dotando consumo di suolo, rigenerazione urbana, valorizzazione della città consolidata rappresenteranno i temi cardine con i quali anche il nostro Comune è chiamato a confrontarsi, adeguando i contenuti progettuali e le strategie territoriali del proprio Pgt. Faremo il possibile, ben oltre quanto richiesto di norma, per coinvolgere i cittadini. Siamo arrivati a creare un sito che possa introdurre gli argomenti in modo puntuale e vogliamo che la partecipazione sia una delle pietre angolari di questa procedura”.

01092021