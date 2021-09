VARESE – “La scuola sta per cominciare e sono davvero ancora troppe le famiglie ammesse, ma rimaste escluse per mancanza di risorse, alla “dote scuole”. A fronte di 124.821 domande formalmente ammissibili, sono ben 45.980 quelle che non saranno finanziate, mentre 57.555 saranno finanziate con il contributo per il materiale didattico e 21.286 con il contributo statale”. A fare il punto è il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Partito democratico.

Prosegue il consigliere Pd: “Sono anni che chiediamo, ogni volta, in sede di bilancio, risorse specifiche da destinare a questa misura, proprio per garantire maggiore equità per le fasce di reddito più basse e maggiore sostegno alle famiglie lombarde che devono far fronte alle spese scolastiche ma ogni volta la Regione boccia le nostre proposte. Per questo motivo martedì prossimo, in seduta consiliare, chiederemo alla Giunta di far luce sull’effettiva situazione dell’assegnazione della dote scuola e come intende procedere per finanziare tutte le domande ammesse”.

(foto archivio: il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti)

03092021