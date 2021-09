[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – A poche ore dell’inizio dell’anno scolastico rischiava di rimanere senza gli occhiali per lei insostituibili in tempi così stretti. Fortunatamente ad aiutare una bambina saronnese ipovedente di 7 anni è intervenuta prima polizia locale poi i vigili del fuoco che sono riusciti, ieri, a recupare gli occhiali restituendole a possibilità di godersi al meglio il primo giorno di scuola.

Tutto è iniziato sabato intorno alle 11 quando i familiari della piccola hanno contattato la centrale operativa della polizia locale spiegando che gli occhiali erano finiti nel torrente Lura cadendo dal ponticello di via Roma. Il problema era proprio la tempistica: la bambina doveva iniziare il proprio percorso di studi lunedì e quindi non c’erano i tempi per un nuovo paio di occhiali. Gli agenti sono arrivati sul posto hanno effettuato un sopralluogo e visto che non c’era altro modo di raggiungere il letto del torrente hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Una squadra armata di scala è arrivata sul posto in pochi minuti e con un ripidissimo intervento a recuperato gli occhiali subito restituiti alla bambina.