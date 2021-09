SOLARO – In occasione della conclusione dei lavori di rimozione dell’amianto, di ammodernamento della struttura e di riqualificazione della copertura del plesso scolastico Maria Mascherpa di via San Francesco, l’amministrazione comunale invita i cittadini, ed in particolare gli alunni della scuola ed i loro famigliari, ad una visita in anteprima dell’edificio.

La cerimonia di inaugurazione è programmata per sabato 11 settembre alle 10.

Il programma prevede: saluto delle autorità, taglio del nastro e visita della scuola in piccoli gruppi.

Per partecipare all’inaugurazione ed alle visite guidate è necessaria la prenotazione su: [email protected].

I partecipanti dovranno essere in possesso di green pass.

“Il completamento di quest’opera – spiega il sindaco Nilde Moretti – ha comportato un’importante spesa in termini di risorse economiche e temporali. Abbiamo affrontato difficoltà previste ed alcune inattese, ma siamo contenti di restituire alla giovanissima popolazione scolastica ed a tutti i dipendenti una struttura completamente sicura e rinnovata, laddove vivere l’ambiente di studio con serenità”.

“Siamo partiti da semplici controlli alla fine del 2019 – conclude Christian Caronno, assessore con delega all’Edilizia Scolastica – ed arriviamo ora, all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, con un plesso completamente rinnovato. Abbiamo seguito tutte le procedure e siamo anche andati oltre la rimozione dell’amianto, arrivando ad una sistemazione completa del tetto, problematica che si trascinava da tempo e che ora è stata risolta. Una scelta di responsabilità”.