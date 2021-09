SARONNO – VARESE – Il coordinatore Massimo Uboldi e la responsabile della comunicazione del M5S Rossella Croce, ieri erano a Varese ad accogliere il leader del Movimento Giuseppe Conte.

“Un grande leader e un politico molto amato dalla gente, come dimostra la partecipazione dei cittadini in ogni parte d’Italia” spiegano dalla sezione saronnese.

Conte ha concluso con la visita a Varese il suo tour in Lombardia per appoggiare i Comuni che si preparano al voto per le amministrative del 3 ottobre con il simbolo del M5S. Ha parlato di grandi progetti e di un ottimo rapporto di lavoro con gli alleati Pd che auspica continui e si rafforzi in futuro.

Ad inizio settimana la visita nella vicina Limbiate con l’incontro coi lavoratori della Gianetti ruote azienda chiusa dello scorso 3 luglio dove sono a rischio oltre 150 posti di lavoro.

(foto alcuni momenti dell’incontro la gli attivisti saronnesi e l’ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte)