Al Parco Pineta di Tradate si declama Dante nella lingua dell’ottocento

TRADATE – “Signori e signore, prenotate al più presto il vostro posto e preparatevi per un incontro incredibile che ci farà fare un tuffo nel passato! Questa domenica, Emilio Baroffio ci presenterà la traduzione libera, ma non troppo, nella parlata del basso varesotto di fine ‘800, dell’Inferno e del Purgatorio della Divina Commedia di Dante Alighieri”. Così dal Parco Pienta presentano l’evento organizzato per il fine setitmana. L’appuntamento si terrà a partire dalle 17 al Centro didattico scientifico di via ai Ronchi a Tradate, è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione.

Prenotazioni tramite la pagina Facebook del Parco Pineta.

(foto archivio: l’area del centro didattico)

16092021