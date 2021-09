CARONNO PERTUSELLA – Si é spento Stefano Cova 58enne ex consigliere comunale e volto noto dell’associazionismo di Caronno Pertusella. Cova era uno dei promotori del palio cittadino nonché volontario in parrocchia. Ex dirigente d’azienda scomparso la notte tra lunedì e martedì.

Martedì 21 settembre in parrocchia Sant’Alessandro é prevista una veglia funebre alle 2045.

La notizia della sua scomparsa si é diffusa stamattina in cittá con tantissimi messaggi di cordoglio e di ricordo di Cova come politico, come pilastro del volontariato ma anche come appassionato di calcio, tifosissimo dell’Inter. La comunità si é dunque stretta intorno alla moglie e alla figlia con messaggi anche dal mondo politico a partire dal sindaco Marco Giudici.

La politica

Avevo ottenuto l’11,5% dei voti con la lista civica Noi con Voi nel 2011 mentre nel 2016 si era candidato per il consiglio comunale a sostegno dell’allora candidato sindaco Marco Seveso. Si può dire che fosse “figlio d’arte” visto che il padre Carletto Cova era uno di punti di riferimento della DC.