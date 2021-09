SARONNO – “Giulia Mazzoldi con grande rammarico lascia la carica di assessore al Bilancio – così si legge in un post Facebook del Partito Democratico di Saronno – Sono sopraggiunti impegni legati alla sua attività professionale, impegni che non gli avrebbero permesso di dedicarsi totalmente, come fatto fino ad ora, al suo ruolo pubblico.”

“A Giulia va un nostro grande ringraziamento per il lavoro fin qui svolto con passione, grazie alla sua competenza e impegno va il grande risultato della maxi variazione di bilancio, che permetterà di realizzare a Saronno importanti opere e di poter essere più efficaci nell’ambito della coesione sociale per aiutare chi è in difficoltà.”

“Siamo pertanto al lavoro e prossimi a trovare una nuova figura per quell’assessorato, che garantisca alta professionalità, esperienza amministrativa e soprattutto passione.

Pur lasciando l’incarico di assessore Giulia resta una figura di riferimento nel nostro circolo cittadino, oltre che un’amica. Grazie ancora di tutto.”

(in foto: Giulia Mazzoldi)

21092021