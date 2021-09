SARONNO – Tanto allarme e preoccupazione ieri pomeriggio in via Roma per la disavventura capitata ad una mamma e alla sua piccola. Fortunatamente tutto si è risolto senza conseguenze grazie all’intervento di Fabio Paticella, gestore di Mope distributore, bar e officina.

Ma torniamo a ieri pomeriggio quando intorno alle 16 una mamma è scesa rapidamente dall’auto, un’Audi. Non si è accorta di aver dimenticato le chiavi nell’abitacolo e quando la vettura si è chiusa automaticamente è rimasta chiusa fuori. All’interno però oltre alle chiavi sul seggiolino c’era anche la figlia della saronnese. Grande agitazione per la donna che non sapeva come fare per “riprire” l’auto e liberare la bimba. Si è così rivolta al vicino distributore il titolare Fabio Paticella si è subito attivato.

Mentre la bimba era ancora tranquilla sul proprio seggiolino, è stata fatta scattare la serratura dell’auto permettendo così alla mamma della bimba di riabbracciarla in pochi minuti.

Un lieto fine, con tanti sorrisi e ringraziamenti, apprezzato anche da alcuni saronnesi che dalle abitazione e dalla sede stradale hanno assistito al salvataggio.