UBOLDO – “Mesi fa abbiamo annunciato ai nostri concittadini importanti interventi strutturali sul nostro asilo nido “Aquilone” interventi per i quali sono stati stanziati circa 538 mila euro”.

Inizia così l’intervento del vicesindaco Laura Radrizzanti in merito all’intervento sulla scuola per i piccoli uboldesi di domani.

“Ora è giunta l’ora di presentarvi i risultati di un lavoro che va nella direzione dell’ecologia e della sostenibilità. La riqualificazione energetica dell’asilo, così come i lavori di isolamento termico sui muri perimetrali dimostrano come sia possibile riqualificare un edificio migliorandolo in tutti i suoi aspetti generando una trasformazione radicale dal punto di vista energetico, ecocompatibile e più efficiente.

Dal punto di vista della qualità della vita, per i nostri bambini e per gli insegnanti che ci vivono buona parte della giornata, si tratta di un passo avanti incredibile. Purtroppo, per arrivare alla completa realizzazione di tutto quanto preventivato, serve una tempistica piuttosto articolata ma, al termine, avremo una scuola di impatto-0, con costi energetici, di manutenzione e di gestione irrilevanti oltre ad assicurare ambienti confortevoli a tutti coloro che frequentano la struttura.

I lavori sono stati iniziati nelle vacanze natalizie 2020, sono proseguiti nel mese di agosto 2021 e i prossimi lotti sono previsti durante le festività di Natale 2021 con la sostituzione del serramenti per terminare l’estate 2022 con il cappotto termico ed il rifacimento di tutti i bagni.

Tutti i lavori sono stati programmati in modo tale da permettere il normale percorso-educativo dei nostri bimbi.

Ad oggi il nostro asilo può già beneficiare del nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, dell’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisce una fornitura costante di aria fresca, pulita e priva di polvere e pollini, di un bagno per disabili completamente rinnovato.

Possiamo dire di essere soddisfatti del traguardo raggiunto; tutto ciò conferma l’attenzione e l’impegno costante che questa Amministrazione ha verso la comunità uboldese, verso l’ambiente e verso e nostre bambini che potranno frequentare strutture sicure e moderne, attrezzate e curate nei minimi dettagli.