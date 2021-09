SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito alla nomina di Mimmo D’Amato in Giunta (qui la diretta de IlSaronno).

“Dalla nomina comunicata ieri sera ai consiglieri comunali di maggioranza e agli assessori dal Sindaco Airoldi, apprendiamo che le osservazioni di Obiettivo Saronno sul commercio – già presentate in passate riunioni di maggioranza e durante un incontro recente del tavolo politico, oltre che tramite mezzo stampa – non sono state considerate.

Avevamo chiesto al Sindaco, informandone la maggioranza, di porre particolare attenzione all’affidamento della delega al Commercio – che sta vivendo un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia – esprimendo diverse opzioni: dividere le deleghe dal bilancio o, almeno, affidarle a una persona con le giuste competenze ed esperienze in merito. Risultato: le stesse deleghe – bilancio, patrimonio, partecipate, commercio e attività produttive – sono state affidate ad una persona che nel suo curriculum vitae non riporta alcuna esperienza in ambito commerciale.

Riuscirà il neonominato assessore a lavorare per il bene dei nostri commercianti? Obiettivo Saronno, insieme al suo Presidente della Commissione Commercio, riporterà sul tavolo di lavoro, come fatto col precedente assessore, proposte e idee concrete che possano agevolare nel quotidiano e in prospettiva il commercio della nostra città.

Obiettivo Saronno augura buon lavoro al nuovo Assessore D’Amato, auspicando di poter affrontare al più presto il tema del commercio soprattutto in vista del periodo natalizio ormai alle porte”.