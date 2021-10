x

SARONNO – In programma per domani la raccolta dell’usato all’oratorio di via Legnani, in previsione della seconda edizione del mercatino dell’usato, dove look low cost e accessori gratuiti aiuteranno le famiglie in difficoltà economica seguite dalla comunità pastorale San Vincenzo.

Due gli appuntamenti per la raccolta dei beni: venerdì 15 ottobre dalle 18 alle 20 e sabato 16 ottobre dalle 10 alle 12; ad essere raccolti vestiti da donna, uomo, bambino, ma anche giochi, borse e accessori di seconda mano in ottimo stato.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è lanciata da ragazze e mamme saronnesi di diverse età, che sperano di poter creare un luogo a sostegno delle famiglie in difficoltà economica seguite dalla comunità pastorale San Vincenzo. E a creare questo mercatino di solidarietà saranno proprio i cittadini saronnesi, tutti invitati a donare i propri capi d’abbigliamento o accessori inutilizzati alla beneficienza.

Le aperture del mercatino sono previste, poi, per il prossimo novembre, nei giorni di sabato e domenica 13 e 14 novembre e di sabato e domenica 20 e 21 novembre, dalle 15 alle 19, all’oratorio di via Legnani a Saronno. Per ulteriori informazioni, si possono contattare Emanuela al 338548178, Irene al 3911110085, Cristina al 3664247887 e Chiara al 3407324574.

(in foto: la locandina)

