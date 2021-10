x

x

SARONNO – La Saronno Bike Week è arrivata al suo culmine con Criterium la competizione organizzata per le vie del centro. (QUI TUTTE LE INFO SULLE STRADE CHIUSE E I PARCHEGGI DISPONIBILI)

Ecco qualche informazione pratica per godersi al meglio l’evento.

DOVE SEGUIRE LA CORSA

Per sapere dove seguire la corsa abbiamo chiesto all’organizzatore di Criterium Italia Claudio Bassi: “Sicuramente un punto interessante è il ponte della Vittoria dove si possono vedere i ciclisti passare nel sottopassaggio, ma anche la rotonda tra via Marconi e via Milano visto che è il punto più lento del circuito. Per le foto interessante anche la rotonda tra via Milano e via Varese”.

PROGRAMMA

Tutte le gare partiranno con la firma del foglio presenza in piazza Libertà poi i ciclisti fanno una sorta di passerella fino a via Milano dove ci sarà partenza e traguardo. Si terrà una premiazione unica al termine di tutte le gare che dovrebbe avvenire entro le 17,30

COS’E’ CRITERIUM

“Un criterium – spiega Wikipedia – è una corsa ciclistica su strada di lunghezza ridotta in cui viene ripetuto più volte lo stesso circuito. La classifica viene stilata in base all’ordine d’arrivo oppure, similarmente ad una corsa a punti su pista, in base al numero di giri percorsi e al numero di punti ottenuti negli sprint intermedi”.

CATEGORIE

Il percorso saronnese sarà di circa 3 chilometri e sarà percorso da diverse categorie. Ci sarà Criterium Scatto Fisso Donne, Criterium Scatto Fisso Uomini, Gran Criterium U23 ed Elite.

Scatto Fisso Donne e Uomini percorreranno 21 chilometri (ossia 7 giri) mentre Gran Criterium ed Eli percorreranno circa 90 chilometri ossia 30 giri.

ORARIO

Si parte alle 14 daranno il via allo Scatto Fisso femminile, alle 15 toccherà allo Scatto Fisso maschile e gran finale alle 16 con la 100 km U23/Elite.

LOCATION

In piazza Libertà ci sarà il foglio firme, in piazza Repubblica (parcheggio Comune) e in centro un piccolo villaggio di esposituri e la zona dei meccanici.

VIP

Le iscrizioni si terranno principalmente tra la giornata di oggi e di domani ma ci sono già un centinaio di adesioni per Elite Gran Criterium. Tra gli altri hanno confermato la presenza gli olimpionici Francesco Lamon (2021 medaglia d’oro di specialità in quartetto ai giochi olimpici di Tokyo) e Paolo Cecchetto (peraciclista medaglia d’ora a Rio 2016).

PERCORSO

Questo il percorso della Criterium sarà via Milano, via Caduti della Liberazione, via Cantore, piazza Cadorna (Lato Sud), via I° Maggio, via Legnanino, via Varese (tratto compreso tra via Milano e via Legnanino), via Milano.