SARONNO – Ben riuscita la gara ciclistica sul percorso cittadino per la prima edizione del Criterium di Saronno, poi vinto da Matteo Pinazzi e Omar Mendez nelle due categorie principali; molti gli appassionati lungo il percorso ma… che code in periferia! E’ stata la conseguenzacdella indispensabile, per la gara, chiusura al traffico di diverse arterie cittadine come via Varese e via Milano.

Se n’è parlato davvero molto oggi sui social, le lamentele non sono mancate, sia da parte di chi era in viaggio e si è trovato in code in ingorghi, sia da parte di chi doveva rincasare in zona centrale e magari non sapeva della competizione e quindi ha dovuto aspettare le conclusione poco dopo le 18 per tornare a casa, e sia da chi si è ritrovato le auto in coda per tutto il pomeriggio sotto le finestre di casa, con smog e rumore.

(foto: code e mappa con il traffico che attanagliava Saronno nel pomeriggio)

16102021