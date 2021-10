x

MILANO – Da oggi, giovedì 28 ottobre, le persone over 65 possono prenotare il vaccino antinfluenzale sul sito https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it. Dal 4 novembre potranno prenotare anche i cittadini a rischio per patologia e donne in gravidanza; dal 9 novembre i bambini da 6 mesi a 6 anni e dal 15 novembre le altre categorie previste dalla circolare ministeriale.

“Per la stagione antinfluenzale 2021-2022 abbiamo messo a disposizione dei cittadini quasi 2,8 milioni di dosi – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – pensando a un’offerta sul territorio che fosse il più possibile capillare. Sono stati coinvolti 6.200 studi di Medici di medicina generale, 76 centri vaccinali delle Asst/hub covid e 57 altri spazi dedicati, individuati dalle Asst anche con la collaborazione dei Comuni”. “L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus – conclude Letizia Moratti – ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del Sistema sanitario. In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio di complicanze”.

(foto: Letizia Moratti)

