SARONNO – Malore in autostrada: è successo ad un automobilista mentre percorreva l’autostrada A8, nel tratto dal bivio con la A9 a Legnano. L’uomo, di 66 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Misericordia Arese ed è stato trasportato all’ospedale di Rho, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Momenti di appressione in via Stabilimenti, nella zona industriale di Ceriano Laghetto, per una caduta accidentale al suolo di un pedone: l’uomo è stato soccorso da una ambulanza ed è stato trasportato all’ospedale di Desio, ha riportato contusioni ma non è apparso in pericolo di vita. Il fatto è successo alle 16.40.

A Limbiate per una caduta da una scala è rimasta contusa una donna di 75 anni: è successo oggi in via Monza, l’anziana è stata trasportata con una ambulanza della Croce bianca all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso per una precedente emergenza medica sul territorio)

30102021