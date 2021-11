x

SARONNO – Una serie di nuovi graffiti contro il green pass e il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi sono il “lascito” della nottata di festa organizzata dal collettivo Adespota ieri al sottopasso di piazza di Mercanti

Il passaggio pedonale che collega la zona della piazza del Mercato (la cosidetta piazza Rossa) e il viale che porta al Santuario è stato il teatro ieri sera di un concerto organizzato dal collettivo anarchico Adesposta. A partire dalle 21 sono arrivati i giovani con in programma una serata di musica con diverse band.

Stamattina nel sottopassaggio tutto appariva pulito e in ordine. Novità nella zona le scritte “no green pass” in vernice spary azzurra comparse nel sottopassaggio e sul box della zona delle auto elettriche in piazza. Non solo. All’ingresso del passaggio pedonale ce n’è anche una contro Mario Draghi. Inoltre sono stati affissi alcuni volantini con le motivazione della manifestazione no green pass in programma sabato 13 novembre e con attacchi contro i giornalisti, la politica e lo Stato.