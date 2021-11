x

SARONNO / TURATE – Pedone investito in via Miola a Saronno: è successo oggi alle 18.10 nelle vicinanze dell’incrocio con via Parini. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto il cui equipaggio ha prestato le prime cure al malcapitato, un uomo di 65 anni, che è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella. Non è apparso in condizioni preoccupanti.

Oggi alle 7.40 tamponamento fra due automobili in via Cadorna a Turate: due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una donna di 33 anni ed un uomo di 41 anni. E’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, i feriti sono stati medicati direttamente sul posto, per loro nulla di grave.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso alla periferia di Saronno)

