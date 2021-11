x

x

SARONNO – E’ piaciuta alla sezione Pd saronnese l’iniziativa del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore al Commercio, Domenico D’Amato che ieri mattina hanno iniziato un “tour” nelle attività commerciali saronnesi, visitando in particolare alcuni bar e negozi nella zona di via Varese. Si andrà avanti prossimamente anche nelle altre zone cittadine.

Rilevano dal Partito democratico, in città forza politica di maggioranza: “Gli incontri del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore al Commercio, Domenico D’Amato, con gli operatori commerciali del territorio hanno portato questa mattina a far tappa in via Varese. Tutti gli esercenti saronnesi saranno interessati con incontri per confrontarsi, lavorare con la nostra Amministrazione”.

Nei giorni scorsi fra Amministrazione civica ed Associazione commercianti non era mancata qualche “scintilla” in particolare legati alla gara ciclistica del 16 ottobre scorso che aveva creato problemi di traffico e di difficile accessibilità al centro cittadino.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore al Commercio, Domenico D’Amato durante uno degli incontri di ieri)

04112021