x

x

LONATE CEPPINO – Incidente sul lavoro al noto raviolificio “Lo scoiattolo” di via Benjamin Franklin 8 a Lonate Ceppino. Come riferisce Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie in Lombardia, un addetto – un uomo di 43 anni – è precipitato da una altezza di tre metri all’interno dell’impianto lavorativo ed ha riportato un grave trauma cranico. Il fatto è accaduto oggi alle 16.

Sul posto è intervenuta ambulanza, automedica, vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno. E vista la situazione è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, che è atterrato nelle immediate vicinanze e con il quale ol ferito è stato quindi trasferito, con prognosi riservata, all’ospedale di Circolo di Varese.

Sono adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei tecnici specializzati del competente ufficio di Ats per chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona per una precedente emergenza medica)

05112021