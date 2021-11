x

LURATE CACCIVIO – All’hub vaccinale di Lurate Caccivio nei mesi scorsi sono andati anche molti saronnesi e residenti in zona per la somministrazione contro il coronavirus, e si sono trovati tutti molto bene. Sono stati proprio i responsabili della struttura che hanno scoperto la vicenda della quale si sta tanto parlando in questo fine settimana, ovvero che c’era una dottoressa, un medico di base di Como, che si era presentata sul posto dicendo di dover vaccinare 17 suoi pazienti, ma che in realtà avrebbe solo fatto finta, per fare ottenere loro il green pass anche se non vaccinati.

Il personale dell’hub ha chiamato i carabinieri e la donna è stata denunciata a piede libero, sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire i contorni della sconcertante vicenda. Da parte dei responsabili del hub è stato specificato che la dottoressa non rientra fra quelle che operano abitualmente nella struttura.

(foto archivio: l’hub vaccinale di Lurate Caccivio)

