SARONNO – Nella serata di ieri, martedì 9 novembre, mister Stefano Imburgia ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Juniores regionale del Fbc Saronno 1910.



La societá biancoceleste accogliendo le sue dimissioni, ringrazia l’allenatore per il lavoro fin quì svolto negli ultimi anni, in maniera sempre professionale e attenta, per il titolo regionale vinto prima che scoppiasse la pandemia e per l’attaccamento dimostrato ai colori biancocelesti anche negli anni più bui del passato.

La societá tutta augura a Stefano un grosso in bocca al lupo per il futuro. “Stefano – conclude la nota ufficiale della società – sarai sempre nei cuori dei tifosi saronnesi”.

Imburgia è stato un punto di riferimento della società negli ultimi anni: non solo ha portato la juniores ha vincere il campionato ma anche anche guidato la prima squadra in un periodo decisamente difficile.

E’ attesa per le prossime ore la nomina del nuovo mister della formazione biancoceleste.

(foto archivio)