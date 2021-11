x

x

SARONNO – Ritorna domenica 14 novembre il trofeo Master Città di Saronno, manifestazione inserita nel circuito nazionale Supermaster Fin (Federazione Italiana Nuoto), organizzata da Rari Nantes Saronno Asd in collaborazione con

Saronno Sevizi Ssd. La manifestazione, giunta ormai alla sua dodicesima edizione, rappresenta il trofeo cittadino che riunisce per questa competizione nazionale 540 master appartenenti a 58 società che si sono iscritte al trofeo.



A presenziare il trofeo lo staff al completo dei nuotatori di Rari Nantes Saronno che anche quest’anno giocherà in casa con i suoi agonisti. Il programma delle gare è stato pensato e strutturato in modo di permettere il rispetto dei vincoli

di distanziamento e di sicurezza prescritti dalle normative relative all’emergenza sanitaria in vigore. Durante la giornata di domenica gli atleti parteciperanno alla prima prova del circuito nord-ovest 2021/2022 e si sfideranno in 4 turni di gara a ritmo serrato: il primo turno vedrà gli atleti già in acqua alle 8.30 del mattino per il percorso 50 stile libero – 200 misti – 100 stile libero– 100 farfalla; nel secondo turno sono previsti “100 rana – 50 dorso – 100 misti – 100 dorso; dopo la pausa pranzo si riprenderà con il 3° turno: 50 rana – 200 stile libero – 50 stile libero – 200 rana e infine si chiuderà il trofeo con 50 rana – 400 stile libero – 50 farfalla – 100 stile libero.



Verranno premiate le prime 6 società classificate sulla base dei migliori 10 punteggi tabellari per categoria. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, perciò non sarà consentito l’accesso all’impianto per i non partecipanti e durante la giornata di domenica 14 novembre saranno sospese tutte le attività della piscina. Per accedere all’impianto e gareggiare sarà obbligatorio il green pass che verrà controllato in sede di accredito. Potranno accedere alla struttura solo gli atleti iscritti alla specifica sessione di gara e massimo due tecnici per ogni società partecipante.



Ecco cosa hanno dichiarato gli organizzatori del trofeo Master Città di Saronno: “Con grande emozione stiamo per vivere la 12ma edizione del trofeo Master “Città di Saronno”, primo evento organizzato da Rari Nantes Saronno dopo la pausa forzata di quasi due anni. L’entusiasmo e la voglia di fare che da sempre ci contraddistinguono sono ancora maggiori in questa occasione, vista davvero come una rinascita e una ripresa di ciò che ci è stato tolto per tanto tempo”- ha dichiarato Chiara Cantù, presidente Rari Nantes Saronno.

E ha aggiunto: “Sono state apportate modifiche al format originale, per poter rispettare tutte le norme e le disposizioni di sicurezza, tuttavia, la risposta degli atleti è stata davvero buona, segno della volontà di riprendere a fare sport non solo per esigenze di salute e benessere, ma anche per coltivare rapporti sociali. Ricordiamo che i master sono tutti i nuotatori over 25 under 100 , ex agonisti oppure amatori, che vogliono sperimentare gare in vasca e allenamenti di preparazione un po’ più intensi e mirati. Noi di Rns arriviamo da una stagione difficile, svolta per gran parte in un altro impianto, ma finalmente possiamo tornare ad essere organizzatori e a promuovere la nostra realtà in una piscina ristrutturata e ancora più accogliente. Ringraziamo di cuore Saronno Servizi Ssd per la sempre preziosa collaborazione e

disponibilità a 360 gradi e l’ Amministrazione comunale per il sostegno e l’interesse dimostrati.



L’evento si svolgerà a porte chiuse, ma idealmente sentiremo presente la cittadinanza e i nostri sostenitori in questo momento che davvero attendevamo da tempo”.



Ecco il commento di Cesare Camillo Fusi, presidente di Saronno Servizi Ssd: “E ’con grande entusiasmo che abbiamo accolto la richiesta di Rari Nantes di ospitare nella piscina comunale il 12 trofeo Master “Città di Saronno”. Riteniamo che il ritorno alle competizioni sportive, seppur ancora a porte chiuse, sia per tutti gli atleti un momento importante di aggregazione e condivisione di obiettivi di crescita personale, una sfida con se stessi e con gli altri. Ringraziamo Rari Nantes per l’impegno costante profuso nel portare avanti i valori dello sport attraverso il nuoto.”



Gabriele Musarò, assessore allo Sport del Comune di Saronno ha dichiarato: “Ancora una volta, a Saronno, lo sport continua ad essere un elemento caratterizzante la rinascita sociale. ll trofeo Master “Citta di Saronno” attraverso la sinergia tra la Rari Nantes, Saronno Servizi Ssd e l’amministrazione comunale darà la possibilità agli atleti di vivere

un’esperienza di nuoto totalizzante, dando lustro alla capacità organizzative di tutti gli attori protagonisti.

Un augurio a tutti gli atleti che si sfideranno nella splendida cornice della nostra piscina.”



10112021