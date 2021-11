x

x

TURATE – Sabato 13 novembre, alle 21 nella sala polifunzionale di via Galileo Galilei all’angolo di via Cadorna, torna la rassegna teatrale per adulti e ragazzi “Prospettive”, organizzata dal Comune di Turate con il sostegno del Circuito Claps e con la direzione artistica della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò.

Ad aprire la stagione teatrale 2021-2022 sarà lo spettacolo intitolato: “Non un’opera buona”, della produzione Servomuto Teatro.

Nel 1517 Martin Lutero affigge al portone della Chiesa di Wittenberg 95 tesi contro le indulgenze: un evento destinato a cambiare il profilo dell’Europa e del mondo. Quanto grande è il costo personale da mettere in conto e quanto inevitabile la corruzione del potere? La vicenda di Lutero, centrale nella cultura e nel pensiero dell’Occidente, diviene pretesto per discutere della possibilità di innalzarsi al di sopra delle ingiustizie, dello status quo, delle regole.

Ingresso possibile previo controllo del green pass e rispettando le norme di sicurezza vigenti.

(foto: una immagine dello spettacolo)

10112021