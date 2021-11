x

CERIANO LAGHETTO – Dopo la casetta dell’acqua, all’interno del Giardinone, è stata inaugurata anche la scultura “La goccia della vita”, che richiama l’importanza dell’acqua e della sua salvaguardia, realizzata dall’artista cerianese di fama internazionale Simona Bocchi.

“Si tratta di una scultura che riproduce una bambina felice e sorridente che solleva una grande goccia. “Un’opera basata sulla purezza. La bimba sorride ma ci invita a pensare alle responsabilità che abbiamo tutti nei confronti dell’ambiente” rimarca il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo, l’altro giorno presente con il sindaco Roberto Crippa alla presentazione dell’opera.

L’iniziativa rientra nell’apertura, lo scorso fine settimana della prima isola ecosostenibile di Ceriano Laghetto. “La trovate in piazzale Martiri delle Foibe all’angolo con via Peppino Caimi (ingresso Giardinone) “e qui potrete ricaricare il vostro veicolo elettrico e prelevare acqua gratuitamente dalla casa dell’acqua anzi da “ul casinott dell’acqua”. Fredda, ambiente, naturale o gasata, oligominerale cerianese iper controllata da Brianzacque. Il rispetto per l’Ambiente parte dai piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi”. Ad annunciare il taglio del nastro sono i responsabili dell’Amministrazione civica cerianese.

(foto di gruppo con il nuovo monumento)

