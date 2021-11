x

Novembre è il mese della Prevenzione contro il Diabete. Il centro multi specialistico Amicodentista – Amicomedico di Caronno Pertusella celebra questa ricorrenza con un fitto calendario dedicato alla Prevenzione. Lungo tutto il mese, infatti, sono stati organizzati controlli della glicemia e del colesterolo, un Open Day di podologia per il piede diabetico, visite nutrizionistiche per un piano alimentare ad hoc e visite diabetologiche.

LA PREVENZIONE E’ FONDAMENTALE – «Per Amicodentista – Amicomedico la Prevenzione è un valore fondamentale. Non a caso, dalla nostra nascita, abbiamo scelto di definirci come “centro di prevenzione, diagnosi e cura” – spiega il dr. Maurizio Pedone, direttore sanitario del centro medico e odontoiatrico di Caronno Pertusella -. La prevenzione, però, non deve rimanere sulla carta. La traduciamo quotidianamente in azioni a favore della nostra comunità. E il mese della prevenzione contro il Diabete ne è un esempio concreto».

MESE DELLA PREVENZIONE: IL PROGRAMMA – Il mese della prevenzione contro il Diabete ha già avuto inizio: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9:00, è possibile effettuare un prelievo per monitorare il livello della glicemia (uno dei campanelli d’allarme per l’insorgenza del diabete) e del colesterolo nel sangue presso il punto prelievi di Laboratorio Analisi Mediche Alfa presente nella struttura. Inoltre, è possibile prenotare visite diabetologiche con i medici di ASST Rhodense e consulenze nutrizionali ad un prezzo ridotto con la dott.ssa Alessandra Perfetti. Mercoledì 17 novembre, dalle 14 alle 19, invece, sarà la volta dell’Open day di Podologia con un focus sulla prevenzione del Piede Diabetico con la dott.ssa Giulia Valli. Per prenotarsi per una delle iniziative è sufficiente chiamare il numero 029657272.

I NUMERI DEL DIABETE IN ITALIA – Il diabete è una patologia che, stando ai dati diffusi da Diabete Italia Onlus nel 2020, interessa almeno 4 milioni di persone: sono circa 500mila i pazienti affetti da diabete di tipo 1 (detto anche insulina-dipendente o autoimmune) e oltre 3 milioni e mezzo quelli affetti da diabete di tipo 2. Per accrescere la consapevolezza intorno a questa patologia ogni anno il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete.