CARONNO PERTUSELLA – Il gruppo alpini di Caronno Pertusella e Bariola sezione di Varese organizza la tradizionale castagnata, che ormai da tredici anni accompagna i caronnesi verso la nuova stagione autunnale.

L’appuntamento è per domenica 15 ottobre: per chi ha prenotato sarà disponibile dalle 11.30 il menù take away, o da consumare sul posto a partire dalle 12.30 in via Piola 162, consistente pizzoccheri, polenta e stracchino d’asino, polenta e salsiccia in umido, polenta e zola, caldarroste. A partire dalle 15 sarà possibile consumare d’asporto le caldarroste.

Per l’occasione, l’oratorio di Caronno Pertusella organizza un pomeriggio in oratorio San Giovanni Bosco, alle 15 il “grande gioco”, alle 16 intrattenimento circense con “sonambula performance” e alle 17 uno spettacolo.

(foto archivio)

