SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Nel campionato maschile di volley serie B si segnala il netto successo della capolista Rossella Caronno nel derby con Malnate. Incontro giocato a Busto Arsizio per l’indisponibilità del palasport caronnese, allagato.

Restando alla serie B del volley, nello stesso girone prima sconfitta stagione per la Pallavolo Saronno, battuta in trasferta dallo Scanzorosciate. La squadra di Igor Galimberti chiude la quinta giornata del campionato di Serie B di volley maschile con una netta sconfitta per 3-0 subita dalla Pallavolo Scanzorosciate. Troppo forte la squadra bergamasca, che ha dominato in lungo e in largo nel corso del match.

Nella C Gold di basket, quarto trionfo consecutivo per l’Az Robur Saronno, che sul campo di casa batte la Nervianese con il risultato di 63-59. Partita combattuta dall’ inizio alla fine quella vista al Centro Ronchi, i biancoazzurri ne escono però vincitori grazie a una grande prova corale che ha visto protagonisti diversi giocatori.

15112021