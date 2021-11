x

CARONNO PERTUSELLA – Palasport di Caronno Pertusella ancora allagato: nel tardo pomeriggio di ieri la Rossella Caronno, in vista del derby serale contro lo Yaka Malnate scontro al vertice di serie B maschile, ha dovuto darsi da fare per reperire in tutta fretta una alternativa alla struttura di via Europa, che per l’ennesima volta è stata trovata allagata. Accade spesso quando piove ed è avvenuto anche ieri benchè non stesse certo diluviando, è piovuto con una certa intensità per poco tempo attorno alle 19 ma è bastato per rendere inagibile la struttura.

Non mi molti si aspettavano problemi e c’è chi è arrivato al palasport per perdere la partita ed ha scoperto che era stata nel frattempo spostata all’asciutto, al palazzetto dello sport di Busto Arsizio. Dove, benchè in esilio, i caronnesi hanno comunque vinto il derby.

I problemi maggiori sono quelli che si verificano nella zona spogliatoi e relativi corridoi: il Comune ha da tempo programmato il completo rifacimento della copertura, le opere dovrebbero presto concretizzarsi.

E intanto infuria la polemica sui social network: tante le proteste per l’ennesimo allagamento dell’impianto.

14112021