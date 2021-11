x

SARONNO – Quarto trionfo consecutivo per l’Az Robur Saronno, che sul campo di casa batte la Nervianese con il risultato di 63-59. Partita combattuta dall’ inizio alla fine quella vista al Centro Ronchi, i biancoazzurri ne escono però vincitori grazie a una grande prova corale che ha visto protagonisti diversi giocatori. I saronnesi sono riusciti a tenere sotto per gran parte della partita Nerviano, ma non senza faticare visto che gli ospiti si sono sempre mantenuti a contatto mettendo pressione ai ragazzi di Biffi, passando anche in vantaggio nel primo periodo. Vittoria fondamentale che porta la Robur sempre più vicino alla vetta della classifica.

AZ Robur Saronno: Politi NE, Marusic 3, Cozzoli 3, Quinti 4, De Capitani 9, Tresso 10, Pellegrini 12, Fusello 12, Mariani 12, Motta NE, Banfi NE

Nervianese: Lorenzo 0, Ceppi 8, Crusca 14, Marotto 6, Nuclich 13, Marotta 0, Frontini Gl 5, Villani Ne, Frontini Gi 6, Corti 7, Saitta NE

Giacomo Rimoldi

(foto archvio)