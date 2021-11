x

CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto questo pomeriggio alle 16.35 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, “casa” della Caronnese calcio. A dare l’allarme il personale del club, per un malore che aveva colpito un collaboratore della società, presente al campo dove erano in corso gli allenamenti della squadra, che milita in serie D e si sta preparando all’appuntamento infrasettimanale di Coppa Italia contro il Breno.

L’uomo, di 72 anni, è stato soccorso tempestivamente e con l’autolettiga della Cri è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella a Saronno: dopo l’assistenza del personale della Croce rossa si è ripreso, ed al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Vicenda dunque che ha creato qualche momento di comprensibile apprensione fra i presenti ma che si è poi sviluppata in modo più tranquillizante.

(foto archivio: lo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, “casa” della Caronnee calcio, che milita in serie D)

