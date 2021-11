x

ASTI – Tre punti di vitale importanza per la Caronnese, che espugna Asti con la doppietta del suo capitano e risale così la classifica. Secondo successo per i rossoblù, che agganciano proprio i biancorossi in classifica.

Partenza forte di Corno e compagni, è proprio il capitano a procurarsi dopo soli tre minuti di gioco il calcio di rigore per un contatto con Legal. Dal dischetto il capitano si fa ipnotizzare da Brustolin, ma sul tap in è proprio il numero dieci il più lesto di tutti a ribadire il pallone in rete. Caronnese avanti, ma l’Asti al primo affondo (dopo venti minuti) trova il pareggio. Errore in disimpegno di De Lucca, l’Asti recupera un pallone sulla trequarti e conquista un calcio d’angolo. Taddei pennella il pallone per la testa di Legal che si fa perdonare il fallo da rigore con il gol del pari.

Primo tempo avaro di emozioni, ma la ripresa è più frizzante. Corno dopo un solo minuto prova il tiro a giro per sorprendere Brustolin, ma non inquadra la porta. Un minuto dopo Esposito è pericoloso in ripartenza ma la sua conclusione viene murata appena dentro l’area di rigore. L’Asti reagisce e prova a mettere alle corde la Caronnese, ma gli ospiti sono bravi a rispondere colpo su colpo mentre l’Asti protesta per un fuorigioco molto contestato che ferma un’azione pericolosa. A nove dalla fine, poi, l’episodio decisivo: Cosentino viene affossato a centro area sugli sviluppi di un corner e l’arbitro concede un altro rigore agli ospiti. Il capitano spiazza il portiere e regala tre punti alla sua squadra.

ASTI-CARONNESE 1-2

ASTI (4-4-2): Brustolin; Pezziardi (16’ st Vergnano), Legal, Venneri, Rosset; Toma (41’ st Trevisiol), Deiana (16’ st Vespa), Taddei, Piana; Virdis, Picone. A disp.: Zeggio, Colonna, Lanranco, Masoello, Giani, Ciletta. All.: Montanarelli.

CARONNESE (4-3-1-2): Angelina; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Diatta (22’ st Raso); Corno; Esposito, Vitiello (16’ st Argento). A disp.: Catizone, Galletti, Lazzaroni, Cattaneo, Meruzzi, Rondina, Boschetti. All.: Scalise.

ARBITRO: Martino di Firenze.

MARCATORI: pt 3’ Corno, 20’ Legal; st 40’ rig. Corno.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Spettatori 100 circa. Espulso: 450 st Taddei (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Esposito, Picone, Raso, Vergnano, Coghetto, Virdis. Angoli 4-2. Recupero 1’, 4’.