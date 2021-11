Rovellasca, pronta la mostra fotografica della Croce azzurra

x

x

ROVELLASCA – “Dopo il lavoro di un anno, finalmente inaugureremo la mostra fotografica “Se mi guardi esisto-Storie di amicizia e volontariato”, parte di una campagna di sensibilizzazione sul tema “fragilità e volontariato” che ha per protagonisti i volontari e gli assistiti di Croce azzurra”. Ad annunciarlo sono propri i responsabili del sodalizio. Volontari e mezzi della Croce sono ben conosciuti non solo sul territorio di Rovellasca ma anche nel circondario compreso Saronno per l’attività svolta con le proprie ambulanze per il servizio regionale di pronto intervento sanitario.

“Passate a trovarci i sabati e le domeniche tra le 14.30 e le 17.30 a partire da giovedì 18 dicembre, giorno della inaugurazione, e sino a giovedì 9 gennaio allo Spazio Santa Marta di Rovellasca di piazza Martinetta” l’invito rivolto dai militi della Croce azzurra.

(foto: il manifesto ufficiale dell’evento che sarà inaugurato il mese prossimo a Rovellasca nello Spazio Santa Marta)

30112021