VENEGONO INFERIORE – Il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, si ricandida in Provincia, già attualmente ricopre anche l’incarico di consigliere provinciale. Le consultazioni si terranno il 18 dicembre; Premazzi è esponente del Polo civico di centro.

Così Premazzi annuncia la sua ricandidatura al consiglio della Provincia di Varese.

Ho accettato nuovamente la candidatura al consiglio provinciale di Varese. Rinnovo il mio impegno che ho offerto in questi 3 anni per un’istituzione in cui credo molto, vicina ai Sindaci ed agli amministratori del nostro territorio e che ha un impatto fondamentale per la vita dei cittadini. La Provincia si occupa di viabilità, infrastrutture pubbliche, edifici scolastici, formazione scuola e politiche del lavoro, di urbanistica provinciale, di protezione civile e tanto altro … io ci sono ancora, con l’esperienza maturata in questi anni, confido nel voto degli amministratori che sanno fare e riconoscere la “buona amministrazione”.

(foto: il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, ricopre attualmente anche l’incarico di consigliere provinciale ed ora ha deciso di ricandidarsi)

30112021