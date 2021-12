x

x

GERENZANO – “Porgiamo vive congratulazioni a Pietro Mongillo, responsabile dell’Ufficio segreteria comunale, per aver raggiunto il traguardo della pensione, dal 1983 alle dipendenze del Comune di Gerenzano! Auguri da tutti i gerenzanesi”. Così il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi. A Mongillo è stata donata, da parte dell’Amministrazione civica, una targa ricordo, con la scritta “I più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto dal 1983 con passione e profesionalità al servizio della comunità gerenzanese”.

Mongillo è davvero volto conosciutissimo per tanti cittadini del paese, che hanno avuto modo di incontrarli in tutti questi anni di servizio all’interno del palazzo comunale. Il responsabile dell’ufficio segreteria è stato per decenni un punto di riferimento anche per gli amministratori comunali e “memoria storica” in Comune.

(nella foto:la consegna della targa da parte del sindaco Ivano Campi a Pietro Mongillo, e la targa che è stata per lui predisposta da parte dell’Ammministrazione civica di Gerenzano)

01122021