CARONNO PERTUSELLA – Si va definendo il quadro dei rinvii per neve e maltempo nella giornata odierna, quando sarebbero dovuti andare in scena gli incontri dei campionato dilettantistici. Rinviata Fbc Saronno-Meda, in Promozione sono saltate anche Valle Olona-Solbiatese, Besnatese-Universal Solaro, Union Villa Cassano-Solese, Gallarate-Amici dello Sport, e Lentatese-Accademia Inveruno. Per il momento rimane in programma Aurora Cmc- Castello Citta di Cantù.

In Eccellenza è stata rinviata Ardor Lazzate-Vergiatese mentre rimangono previste Settimo Milanese-Varesina e Calvairate-Castanese, deciderà l’arbitro nei momenti precedenti il fischio d’inzio.

In serie D grande attesa per il derby Varese-Caronnese, allo stadio di Masnago: anche in questo caso la decisione finale sarà presa dal direttore di gara nei minuti precedenti a quello previsto per il fischio d’inizio, le 14.30. Ma è quasi scontato che pure in questo caso sarà disposto un rinvio. Arbitro Fabrizio Arcidiacono di Acireale, assistenti Gianpiero Salvemini di Molfetta e Fabio Cantatore di Molfetta.

(foto archivio: un campo innevato)

08122021