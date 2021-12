x

x

SOLARO – Il Comune di Solaro incassa un finanziamento regionale di 268 mila euro a fronte di un piano economico complessivo di 307 mila euro all’interno del bando 2021 “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità” per la realizzazione del corridoio ecologico secondario a nord della provinciale Saronno-Monza. Il progetto rientra nelle opere a parziale compensazione della realizzazione di un polo commerciale di medie dimensioni, piano di espansione avviato da un operatore privato, e nel programma di ampliamento del verde già studiato dal Comune di Solaro.

Il progetto presentato con la collaborazione e la consulenza di un agronomo forestale prevede la realizzazione di un’area verde con bosco della grandezza di cinque ettari dei quali 6 mila 600 metri quadrati ceduti dalla proprietà privata all’interno del piano di espansione e 44 mila metri quadrati in via di acquisizione (al costo simbolico di un euro al metro quadro) sempre a nord della principale direttrice viabilistica del territorio indicativamente all’altezza di via Como. L’inizio dei lavori è previsto alla data del primo giugno 2022 con conclusione programmata entro il 28 febbraio 2023. Il corridoio ecologico, oltre a rappresentare una risorsa per migliorare la qualità dell’aria, sarà anche una utile infrastruttura ambientale ed agro-ecosistemica per consentire gli spostamenti e la migrazione della fauna locale in totale sicurezza dalle aree protette del Parco del Lura alla brughiera delle Groane. Saranno realizzati passaggi sicuri per le specie autoctone che potranno servirsene evitando di ricadere nel territorio urbanizzato.



Rileva Maurizio Castelnovo, assessore comunale all’Urbanistica ed Edilizia privata di Solaro: “Come Amministrazione comunale lavoriamo ininterrottamente per migliorare le condizioni ambientali del nostro paese. L’inserimento di un corridoio ecologico a nord, al confine con la città di Saronno, faceva parte dei nostri piani. Abbiamo individuato un terreno e grazie ad un accordo con dei privati abbiamo aumentato la grandezza sino ad un totale di oltre cinque ettari: sarà un vero e proprio nuovo polmone verde per la nostra Solaro. Voglio personalmente congratularmi con gli uffici per il proficuo lavoro che ha permesso di tramutare i progetti di questa Amministrazione nell’ennesimo finanziamento guadagnato, come successo anche per i piani legati alle scuole, all’ex Regina Elena ed a piazza Cadorna. Il Comune di Solaro si conferma un’efficace macchina amministrativa, capace di intercettare risorse economiche importanti per perseguire gli obiettivi posti”.

15122021