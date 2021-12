x

UBOLDO – Lu-Ve Group ha ricevuto il riconoscimento “Campioni dell’export 2022”, per essersi distinto fra le aziende italiane con le maggiori quote di esportazione nel corso del 2020. Il riconoscimento, attribuito perla prima volta questo anno, è stato attribuito da Statista GmbH (azienda tedesca specializzata in ricerche di mercato e analisi di dati aziendali), in collaborazione con il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”.

“Considerando le difficoltà incontrate nel 2020 a causa della pandemia e il fatto che comunque il gruppo è cresciuto, siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che evidenzia il nostro sforzo sui mercati internazionali e il successo della nostra strategia di sviluppo” ha commentato Fabio Liberali, Cco di Lu-Ve Group.

Lu-Ve Group ha introdotto un nuovo modo di concepire e realizzare i prodotti per la refrigerazione e il condizionamento, secondo tecnologie d’avanguardia, che sono poi diventate un riferimento costante per tutto il settore.

(foto: il complesso industriale della Lu-Ve alla periferia di Uboldo)

