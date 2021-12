x

SARONNO – Chi non conosce Starbucks, la popolare e ormai celebre catena di cafè che dopo avere spopolato negli Stati Uniti d’America è quindi approdata in Europa e nel resto del mondo. Ma a lungo non in Italia, dove invece sta adesso diventando una presenza sempre più ramificata e l’ultima novità è l’apertura del primo cafè alle porte del Saronnese. Ha trovato collocazione a “Il centro”, la struttura commerciale che si trova alla periferia di Arese, in via Luraghi 11.

“Se ami l’iconico Frappuccino® finalmente potrai gustarlo anche a Il centro – dicono dalla struttura – Ti aspettiamo all’interno del Mondadori Megastore al piano terra, ingresso 4”.

Da Wikipedia:

Starbucks è una catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Parte di essa è la più grande catena del suo genere al mondo, con 28.720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12.000 negli Stati Uniti.

I punti vendita di Starbucks vendono esclusivamente la propria marca di caffè (macinato o in grani), tè, bevande, pasticcini, utensili e macchine da caffè, ma l’obiettivo principale dell’azienda è quello di “fornire un’esperienza al consumatore”, vale a dire offrire ai propri clienti un servizio unico che non troverà nei caffè di un’altra marca.

Oltre al classico locale, Starbucks ha sviluppato un particolare concept store, la “Roastery”; la prima è stata aperta a Seattle nel 2013. Starbucks prevede di aprire 20 o 30 spazi simili, tra cui uno a Shanghai inaugurato nel dicembre 2017. Il gruppo prevede inoltre di aprire ulteriori “Roastery”, ma con il marchio “Starbucks Reserve brand”, con un logo diverso da quello dei caffè tradizionali. A Seattle e Shanghai è seguita, il 6 settembre 2018, Milano. Ulteriori punti vendita di questo concept sono stati aperti a Chicago, New York e Tokyo.

(foto: una immagine di Starbuck ad Arese)

