x

x

SARONNO – L’ottima organizzazione del centro vaccinale di Saronno è stata ancora una volta ribadita e confermata dai cittadini stessi: in 24 ore i duemila slot aggiuntivi messi a disposizione da Ats Insubria e dai Medici Insubria per le vaccinazioni nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre sono stati presi d’assalto.

Le prenotazioni per questi spazi per le inoculazioni del vaccino anticovid sono state aperte lunedì 13 dicembre alle 13 e già nel pomeriggio di ieri 14 dicembre i posti erano esauriti, a dimostrazione del fatto che sono in tanti, saronnesi e non, a scegliere l’hub di via Parini per la vaccinazione anti-covid.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

15122021