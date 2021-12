x

SARONNO – Tamponi covid a Gorla Maggiore, “e chi non è l’auto?” Questo l’interrogativo che circola sui social, perchè dopo l’inaugurazione nei giorni scorsi del nuovo punto tamponi a Gorla, proprio in tale località sono stati “inviati” o prenotati anche molti saronnesi. Con situazioni limite, ma a quanto pare tutt’altro che inusuali, come quella riferita proprio suo social: madre, anziana, positiva al coronavirus e senza patente; figlia per fortuna negativa ma che ora rischia di contagiarsi, dovendo trasportare la madre sino a Gorla per il tampone. Infatti è stata indirizzata alla struttura gorlese allestita da Asst Valle Olona.

E d’altra parte le numerose strutture sorte fra Saronno ed immediato circondario, che erano state aperte nei mesi scorsi e dove era possibile eseguire il tampone nel caso fosse disposto dalle autorità sanitarie, sono state via via tutte chiuse e smantellate.

(foto: una immagine del centro tamponi che è stato appena aperto a Gorla Maggiore)

