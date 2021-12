x

SARONNO – E’ partito il countdown del concerto natalizio del Corpo Musicale Cittadino e Coro Alpe. Le due storiche ed amatissime compagini si esibiranno insieme.

Il Corpo Musicale Cittadino ed il Coro Alpe, con l’Amministrazione Comunale ed il Gruppo Alpini sezione di Saronno, hanno indetto per sabato 18 Dicembre 2021 alle 21 il concerto natalizio congiunto.

Quest’anno, la sede dell’evento è stata gentilmente concessa da monsignor Claudio Galimberti ed è la chiesa dei Santi Giovanni e Battista in Via Larga alla Cassina Ferrara.

Durante la serata verranno presentati al pubblico musiche natalizie e brani d’assieme, suonate dal Corpo Musicale Cittadino e brani natalizi e della tradizione cantati dal Coro Alpe.

Alla fine del Concerto, all’esterno della Chiesa, il Gruppo Alpini Sez. di Saronno, distribuirà vin brulè e panettone.

L’iniziativa si terrà secondo le norme vigenti di prevenzione Covid 19 e con la capienza massima di persone nella chiesa prevista dalle norme.

