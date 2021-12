x

ORIGGIO – Erano circa le 4 quando alcuni passanti hanno notato una densa colonna di fumo grigio alzarsi dagli spogliatoi del centro sportivo di via Leonardo da Vinci.

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto la squadra di turno dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri si sono messi subito al lavoro e in poco meno di un’ora hanno domato le fiamme.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di carabinieri e il parroco responsabile dell’impianto. Intorno alle 5 comunque l’incendio è stato spento. Per rendere gli spazi ancora utilizzabili sarà necessario un intervento di pulizia e manutezione anche perchè al momento gli spazi sono inagibili.

