SARONNO – La nebbia ha iniziato ad avvolgere il Saronnese alle prime ore di oggi venerdì 17 dicembre ma è solo dopo l’alba che i saronnesi hanno visto i banchi coprire con una coltre bianca, tetti e strade.

E’ un vero e proprio nebbione d’altri tempi quello che stamattina caratterizza non solo le campagne ma anche il centro storico di Saronno dove una nebbia così fitta si è vista raramente.

Nel corso della giornata però i banchi dovrebbero diradarsi.

Secondo il sito di previsioni meteo 3Bmeteo oggi “il sole sarà prevalente su aree montuose e collinari con nebbie in pianura anche diffuse sulle basse con clima più freddo e umido, in generale dissolvimento nel corso del pomeriggio”.

“Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C”.

